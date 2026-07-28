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Песков прокомментировал планы Wildberries по помощи пострадавшим продавцам - РИА Новости, 28.07.2026
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12:48 28.07.2026 (обновлено: 12:55 28.07.2026)
Песков прокомментировал планы Wildberries по помощи пострадавшим продавцам

Песков назвал планы Wildberries по помощи пострадавшим беспрецедентными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал беспрецедентными планы компании Wildberries по помощи пострадавшим от ударов продавцам.
  • Восемнадцатого июля были зафиксированы удары беспилотников по логистическим центрам Wildberries в Котовске, Электростали, Краснодаре, Невинномысске.
  • Также были нанесены удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и Екатеринбурге.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентными планы компании Wildberries по помощи пострадавшим от ударов киевского режима по складам продавцам.
"Вы знаете, эта компания достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах. Хотя де-юре такого обязательства у компании не было. Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки", - сказал Песков, комментируя помощь пострадавшим продавцам.
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Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.
В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА.
Также были нанесены удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и Екатеринбурге.
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