Краткий пересказ от РИА ИИ Песков назвал беспрецедентными планы компании Wildberries по помощи пострадавшим от ударов продавцам.

Восемнадцатого июля были зафиксированы удары беспилотников по логистическим центрам Wildberries в Котовске, Электростали, Краснодаре, Невинномысске.

Также были нанесены удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и Екатеринбурге.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентными планы компании Wildberries по помощи пострадавшим от ударов киевского режима по складам продавцам.

"Вы знаете, эта компания достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах. Хотя де-юре такого обязательства у компании не было. Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки", - сказал Песков , комментируя помощь пострадавшим продавцам.

Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.

В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА.