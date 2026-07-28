Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о поддержке Wildberries - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 28.07.2026 (обновлено: 12:57 28.07.2026)
В Кремле ответили на вопрос о поддержке Wildberries

Песков: решение о поддержке Wildberries пока не принималось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Wildberries
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Wildberries находится на контроле у правительства России, но пока никаких решений о поддержке компании не принималось.
  • Восемнадцатого июля украинские БПЛА попали в логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали.
  • Двадцать второго июля складские комплексы Wildberries загорелись в Краснодаре и Невинномысске в результате падения беспилотников.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось, ситуация находится на контроле правительства России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается помощи компании, в целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принимали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли помощь Wildberries и пострадавшим продавцам со стороны государства после ударов Киева по складам компании.
Ozon и Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Wildberries и Ozon выполнили несколько требований ФАС
Вчера, 11:20
Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.
Двадцать второго июля оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА.
Также были нанесены удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и Екатеринбурге.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Wildberries начинает выплаты продавцам, пострадавшим от атак ВСУ
22 июля, 21:10
 
РоссияКиевТамбовская областьДмитрий ПесковЕвгений ПервышовАндрей ВоробьевВайлдберриз (Wildberries)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала