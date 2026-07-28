В Кремле ответили на вопрос о поддержке Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Wildberries находится на контроле у правительства России, но пока никаких решений о поддержке компании не принималось.

Восемнадцатого июля украинские БПЛА попали в логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали.

Двадцать второго июля складские комплексы Wildberries загорелись в Краснодаре и Невинномысске в результате падения беспилотников.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось, ситуация находится на контроле правительства России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается помощи компании, в целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принимали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли помощь Wildberries и пострадавшим продавцам со стороны государства после ударов Киева по складам компании.

Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.

Двадцать второго июля оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА.