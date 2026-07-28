В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах были слышны взрывы.
- Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Сумах были слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областей.
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