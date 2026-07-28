В Николаеве прогремели взрывы

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели во вторник в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Этот же телеканал ранее сообщал о взрыве в том же городе.