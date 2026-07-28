В России в 2027 году проиндексируют более 40 видов выплат

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 40 видов выплат, включая маткапитал и единовременное пособие при рождении ребенка, проиндексируют в РФ с 1 февраля 2027 года с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год.

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), в связи с чем автоматически увеличатся и привязанные к нему выплаты.

С 1 января пересчитают единое пособие на детей до 17 лет и выплаты беременным, вставшим на учет на ранних сроках, под обновленный региональный прожиточный минимум.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 40 видов выплат, включая маткапитал и единовременное пособие при рождении ребенка, проиндексируют в РФ с 1 февраля 2027 года с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год, рассказала РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт объяснила, что социальные, трудовые и детские выплаты повышают в разные сроки с учетом инфляции за прошлый год, а также с учетом обновленных в новом году МРОТ или прожиточного минимума.

"Большинство фиксированных пособий, а их более 40, проиндексируют с 1 февраля 2027 года с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год. Пока в проекте предполагаемый уровень инфляции на 2026 год заложен в размере 5,2%", - сказала Иванова-Швец

Она уточнила, что февральская индексация коснется выплат при рождении или усыновлении детей, маткапитала, пособий семьям призывников, а также ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Кроме того, по уровню инфляции будут увеличены минимальные и максимальные планки пособий по безработице и страховые выплаты при несчастных случаях на работе.

По словам специалиста, с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), в связи с чем автоматически увеличатся и привязанные к нему выплаты. Речь идет о пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных выплатах для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов.