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В России в 2027 году проиндексируют более 40 видов выплат - РИА Новости, 28.07.2026
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04:48 28.07.2026
В России в 2027 году проиндексируют более 40 видов выплат

Иванова-Швец: в России с 1 февраля 2027 года проиндексируют более 40 выплат

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 40 видов выплат, включая маткапитал и единовременное пособие при рождении ребенка, проиндексируют в РФ с 1 февраля 2027 года с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год.
  • С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), в связи с чем автоматически увеличатся и привязанные к нему выплаты.
  • С 1 января пересчитают единое пособие на детей до 17 лет и выплаты беременным, вставшим на учет на ранних сроках, под обновленный региональный прожиточный минимум.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 40 видов выплат, включая маткапитал и единовременное пособие при рождении ребенка, проиндексируют в РФ с 1 февраля 2027 года с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год, рассказала РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Эксперт объяснила, что социальные, трудовые и детские выплаты повышают в разные сроки с учетом инфляции за прошлый год, а также с учетом обновленных в новом году МРОТ или прожиточного минимума.
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"Большинство фиксированных пособий, а их более 40, проиндексируют с 1 февраля 2027 года с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год. Пока в проекте предполагаемый уровень инфляции на 2026 год заложен в размере 5,2%", - сказала Иванова-Швец.
Она уточнила, что февральская индексация коснется выплат при рождении или усыновлении детей, маткапитала, пособий семьям призывников, а также ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Кроме того, по уровню инфляции будут увеличены минимальные и максимальные планки пособий по безработице и страховые выплаты при несчастных случаях на работе.
По словам специалиста, с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), в связи с чем автоматически увеличатся и привязанные к нему выплаты. Речь идет о пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных выплатах для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов.
"Помимо этого, с 1 января пересчитают единое пособие на детей до 17 лет и выплаты беременным, вставшим на учет на ранних сроках. Их размер традиционно скорректируют под обновленный региональный прожиточный минимум", - заключила специалист.
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ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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