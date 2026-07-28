Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на территории ЦАР

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"Для проведения голосования на территории Центральноафриканской Республики образован избирательный участок в посольстве России в Банги. Он будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (10.00-22.00 мск - ред.). Адрес: 108, avenue Gamal Abdel Nasser, B.P. 1405, Bangui, République Centrafricaine", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.