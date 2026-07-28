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Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на территории ЦАР - РИА Новости, 28.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
21:24 28.07.2026
Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на территории ЦАР

Посольство РФ: россияне смогут проголосовать на выборах в ГД в ЦАР 20 сентября

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Центральноафриканской Республики образован избирательный участок для голосования на выборах в Государственную думу.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября, а участок в посольстве России в Банги будет работать 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре, в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщили в посольстве РФ.
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"Для проведения голосования на территории Центральноафриканской Республики образован избирательный участок в посольстве России в Банги. Он будет работать 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (10.00-22.00 мск - ред.). Адрес: 108, avenue Gamal Abdel Nasser, B.P. 1405, Bangui, République Centrafricaine", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

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