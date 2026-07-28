ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам сроками на 6, 12 и 18 месяцев

Краткий пересказ от РИА ИИ ВТБ с 28 июля повышает ставки по рублевым вкладам на 6, 12 и 18 месяцев, рост доходности составит до 1,9 п. п.

По мнению старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина, сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более.

По данным ЦБ, общерыночный объем сбережений физлиц в июне увеличился на 0,3 %, а ВТБ показал темпы роста в пять раз выше рыночных — портфель розничных пассивов банка увеличился более чем на 1,5 %.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВТБ с 28 июля повышает ставки по рублевым вкладам сроками на 6, 12 и 18 месяцев, рост доходности составит до 1,9 п.п., сообщает ВТБ с 28 июля повышает ставки по рублевым вкладам сроками на 6, 12 и 18 месяцев, рост доходности составит до 1,9 п.п., сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ повышает ставки по вкладам на длинные сроки. С 28 июля ВТБ улучшает условия по рублевым вкладам на 6, 12 и 18 месяцев. Рост доходности составил до 1,9 п.п. На 6 месяцев максимальные ставки по депозитам доступны клиентам: для розничных клиентов теперь они составят 13,4% годовых, для "Привилегии" – 13,5% годовых, для Private Banking – 13,6% годовых. По годовым вкладам доступны ставки до 13,2%, на 1,5 года - 12,7%", - говорится в сообщении.

Наилучшее предложение в каждом сегменте доступно новым вкладчикам и клиентам, получающим заработную плату или пенсию в ВТБ, уточняется в сообщении.

"На фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки мы считаем, что сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более, ведь она практически сравнялась с доходностью по коротким срокам. Размещение средств "вдолгую" позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений ЦБ . Оптимальная стратегия сейчас – диверсифицировать свои сбережения по срокам: на фундаментальные цели зафиксировать ставку на длительный срок, на срочные цели – открыть короткий депозит или накопительный счет", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным ЦБ, общерыночный объем сбережений физлиц в июне увеличился на 0,3% (0,2 триллиона). ВТБ показал темпы роста в пять раз выше рыночных – портфель розничных пассивов банка увеличился более чем на 1,5%, говорится в сообщении.

"Клиенты корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом", – добавляет Охорзин.