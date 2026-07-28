МИД России обвинил ВСУ в попытках отыграться на мирных жителях

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевский режим с маниакальным упорством стремится отыгрываться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удары БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в российских регионах.

Утром 28 июля в Шебекино украинские неонацисты нанесли удар дроном по рейсовому автобусу, ранив 19 местных жителей, из них шестеро получили тяжелые травмы. В это же утро БПЛА атаковал пассажирский автобус в Горловке (ДНР) – ранения получили 5 человек.