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МИД России обвинил ВСУ в попытках отыграться на мирных жителях - РИА Новости, 28.07.2026
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21:32 28.07.2026 (обновлено: 21:37 28.07.2026)
МИД России обвинил ВСУ в попытках отыграться на мирных жителях

Захарова: Киев упорно пытается отыграться на мирных жителях

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром 28 июля в Шебекино украинский дрон атаковал рейсовый автобус, ранив 19 местных жителей, из них шестеро получили тяжелые травмы.
  • В то же утро БПЛА атаковал пассажирский автобус в Горловке (ДНР), ранения получили 5 человек.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевский режим с маниакальным упорством стремится отыгрываться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удары БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в российских регионах.
Утром 28 июля в Шебекино украинские неонацисты нанесли удар дроном по рейсовому автобусу, ранив 19 местных жителей, из них шестеро получили тяжелые травмы. В это же утро БПЛА атаковал пассажирский автобус в Горловке (ДНР) – ранения получили 5 человек.
"Киевский режим продолжает атаки на гражданский транспорт, с маниакальным упорством стремясь отыграться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ВСУ осознанно били по гражданским автобусам, заявил МИД России
Вчера, 21:34
 
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