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МИД призывал международные структуры среагировать на атаки ВСУ на автобусы - РИА Новости, 28.07.2026
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21:30 28.07.2026 (обновлено: 21:36 28.07.2026)
МИД призывал международные структуры среагировать на атаки ВСУ на автобусы

Захарова призывала международные структуры среагировать на атаки ВСУ на автобусы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что Москва призывает международные структуры отреагировать на атаки БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в ДНР и Белгородской области.
  • Украинские дроны ударили по автобусам в Горловке и Шебекино во вторник.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва призывает международные структуры отреагировать на последние атаки БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в ДНР и Белгородской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что во вторник украинские дроны ударили по автобусам в Горловке и Шебекино.
"Призываем всех ответственных участников мирового сообщества, включая профильные международные структуры и независимые СМИ, публично и недвусмысленно отреагировать на кровавые акции ВСУ", - заявила Захарова.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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