МИД призывал международные структуры среагировать на атаки ВСУ на автобусы

Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова заявила, что Москва призывает международные структуры отреагировать на атаки БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в ДНР и Белгородской области.

Украинские дроны ударили по автобусам в Горловке и Шебекино во вторник.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва призывает международные структуры отреагировать на последние атаки БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в ДНР и Белгородской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что во вторник украинские дроны ударили по автобусам в Горловке и Шебекино.