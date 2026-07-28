МИД призывал международные структуры среагировать на атаки ВСУ на автобусы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что Москва призывает международные структуры отреагировать на атаки БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в ДНР и Белгородской области.
- Украинские дроны ударили по автобусам в Горловке и Шебекино во вторник.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва призывает международные структуры отреагировать на последние атаки БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в ДНР и Белгородской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что во вторник украинские дроны ударили по автобусам в Горловке и Шебекино.
"Призываем всех ответственных участников мирового сообщества, включая профильные международные структуры и независимые СМИ, публично и недвусмысленно отреагировать на кровавые акции ВСУ", - заявила Захарова.