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В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.07.2026
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18:38 28.07.2026 (обновлено: 18:45 28.07.2026)
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал мирный житель

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде женщина получила множественные осколочные ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на административное здание.
  • Второй беспилотник ударил по многоквартирному дому, повреждены техническое сооружение на крыше и остекление подъезда.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки беспилотника ВСУ на административное здание в Белгороде, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"Белгород подвергся атакам со стороны ВСУ. Пострадала мирная жительница. В результате атаки беспилотника на административное здание у женщины множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра. Бригада скорой транспортирует ее в областную клиническую больницу. В здании повреждено остекление", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавляется, что второй БПЛА ударил по многоквартирному дому, повреждены техническое сооружение на крыше и остекление подъезда.
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