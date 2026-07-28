В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде женщина получила множественные осколочные ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на административное здание.
- Второй беспилотник ударил по многоквартирному дому, повреждены техническое сооружение на крыше и остекление подъезда.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки беспилотника ВСУ на административное здание в Белгороде, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"Белгород подвергся атакам со стороны ВСУ. Пострадала мирная жительница. В результате атаки беспилотника на административное здание у женщины множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра. Бригада скорой транспортирует ее в областную клиническую больницу. В здании повреждено остекление", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавляется, что второй БПЛА ударил по многоквартирному дому, повреждены техническое сооружение на крыше и остекление подъезда.