В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал мирный житель

БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки беспилотника ВСУ на административное здание в Белгороде, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

В сообщении добавляется, что второй БПЛА ударил по многоквартирному дому, повреждены техническое сооружение на крыше и остекление подъезда.