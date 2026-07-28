Состояние ребенка, раненного при атаке ВСУ на Белгород, улучшилось

БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Состояние ребенка, получившего тяжелые ранения в результате атаки ВСУ на Белгород, улучшилось, он был переведен из реанимации в обычную палату, сообщило правительство Белгородской области.

В сообщении уточняется, что всего в стационарах проходят лечение 111 пациентов, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, десять из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации.