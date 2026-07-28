Состояние ребенка, раненного при атаке ВСУ на Белгород, улучшилось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, среди которых двое детей.
- Состояние 11-летнего мальчика, ранее находившегося в реанимации, улучшилось, и он был переведен в обычную палату, но его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.
- В стационарах проходят лечение 111 пациентов, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, десять из них находятся в реанимации.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Состояние ребенка, получившего тяжелые ранения в результате атаки ВСУ на Белгород, улучшилось, он был переведен из реанимации в обычную палату, сообщило правительство Белгородской области.
"Состояние ребенка, получившего тяжелые ранения в предыдущие сутки, после оказания медицинской помощи улучшилось – он переведен из реанимации в обычную палату. Но медики по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что всего в стационарах проходят лечение 111 пациентов, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, десять из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации.