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Состояние ребенка, раненного при атаке ВСУ на Белгород, улучшилось - РИА Новости, 28.07.2026
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Состояние ребенка, раненного при атаке ВСУ на Белгород, улучшилось

Состояние раненного при атаке ВСУ на Белгород ребенка улучшилось

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, среди которых двое детей.
  • Состояние 11-летнего мальчика, ранее находившегося в реанимации, улучшилось, и он был переведен в обычную палату, но его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.
  • В стационарах проходят лечение 111 пациентов, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, десять из них находятся в реанимации.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Состояние ребенка, получившего тяжелые ранения в результате атаки ВСУ на Белгород, улучшилось, он был переведен из реанимации в обычную палату, сообщило правительство Белгородской области.
В ночь на понедельник из-за массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Отмечалось, что 11-летний мальчик находится в реанимации детской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.
"Состояние ребенка, получившего тяжелые ранения в предыдущие сутки, после оказания медицинской помощи улучшилось – он переведен из реанимации в обычную палату. Но медики по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что всего в стационарах проходят лечение 111 пациентов, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, десять из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
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