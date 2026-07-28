Десять пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries выписали из больниц

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Десять пострадавших в результате атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выписаны из местных больниц, сообщило правительство региона.

В правительстве уточнили, что девять из десяти ранее госпитализированных в федеральные медицинские организации, остаются там на лечении. Один пациент в тяжелом состоянии, шесть – в средней степени тяжести, два – в легкой степени тяжести.