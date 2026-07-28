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Десять пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries выписали из больниц - РИА Новости, 28.07.2026
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Десять пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries выписали из больниц

Десять пострадавших от атаки ВСУ на склад в Котовске выписали из больниц

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десять пострадавших в результате атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выписаны из местных больниц.
  • В стационарах Тамбовской области продолжают лечение три человека: один в состоянии средней степени тяжести и два в удовлетворительном состоянии.
  • Девять из десяти ранее госпитализированных остаются на лечении в федеральных медицинских организациях: один пациент в тяжелом состоянии, шесть — в средней степени тяжести, два — в легкой степени тяжести.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Десять пострадавших в результате атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выписаны из местных больниц, сообщило правительство региона.
На прошлой неделе власти сообщали о выписке восьми пациентов.
"По информации министерства здравоохранения Тамбовской области, на амбулаторное лечение уже выписаны десять пациентов. В стационарах Тамбовской области на лечении находятся три человека: один в состоянии средней степени тяжести и два в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что девять из десяти ранее госпитализированных в федеральные медицинские организации, остаются там на лечении. Один пациент в тяжелом состоянии, шесть – в средней степени тяжести, два – в легкой степени тяжести.
Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТамбовская областьКотовскРоссияЕвгений ПервышовВайлдберриз (Wildberries)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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