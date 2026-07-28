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На Украине боевиков полка "Скала" задержали за избиение сослуживцев - РИА Новости, 28.07.2026
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13:26 28.07.2026
На Украине боевиков полка "Скала" задержали за избиение сослуживцев

На Украине двух боевиков полка "Скала" задержали за избиение сослуживцев

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двух военнослужащих медицинской роты полка ВСУ "Скала" задержали за избиение и незаконное удержание сослуживцев.
  • Пострадавшие получили серьезные травмы.
  • Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Двое военнослужащих медицинской роты полка ВСУ "Скала" задержаны за избиение сослуживцев, сообщает государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР при содействии командования воинской части сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала", которые, по данным следствия, избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
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По данным ведомства, в мае 2026 года двух военных ВСУ выписали из больницы из-за нарушения установленного режима и отправили в медицинскую часть подразделения, после этого подозреваемые решили самостоятельно "наказать" военных и нанесли им многочисленные удары, а затем закрыли в хозяйственной постройке, где продолжили издевательства. Отмечается, что один из военнослужащих в результате побоев потерял сознание, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями. Другого потерпевшего незаконно удерживали еще почти сутки. Впоследствии его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.
Как сообщили в ГБР, оба фигуранта задержаны, им предъявлено обвинение по статьям "Пытки" и "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшиеся избиением и издевательством над несколькими лицами". Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Штурмовой полк ВСУ "Скала" стал известен ранее из-за распространившейся в СМИ информации об издевательствах и случаях насилия над мобилизованными, а также смертями в тылу. ГБР сообщило в июне о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку. Командира полка Юрия Гаркавого на время проверки отстранили от исполнения обязанностей. Позже в ГБР сообщили, что Гаркавый задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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