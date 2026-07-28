На Украине боевиков полка "Скала" задержали за избиение сослуживцев

"Работники ГБР при содействии командования воинской части сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала", которые, по данным следствия, избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

Как сообщили в ГБР, оба фигуранта задержаны, им предъявлено обвинение по статьям "Пытки" и "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшиеся избиением и издевательством над несколькими лицами". Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.