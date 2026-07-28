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ВСУ столкнулись с "культурным шоком" на учениях с НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2026
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12:53 28.07.2026
ВСУ столкнулись с "культурным шоком" на учениях с НАТО, пишут СМИ

Welt: ВСУ на учениях в Швеции удивились расслабленности западных армий

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ столкнулись с «культурным шоком» на совместных учениях с военными из стран НАТО из-за их чрезмерной расслабленности.
  • Украинских военных поразило обилие мирных регламентов и строгих предписаний, ограничивающих использование беспилотников и другое.
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ столкнулись с "культурным шоком" на совместных учениях с коллегами из стран НАТО из-за чрезмерной расслабленности западных военных, сообщает газета Welt.
По информации издания, в мае текущего года украинские военные приняли участие в маневрах на территории Швеции.
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"Они (военные НАТО - ред.) постоянно делали перерывы на кофе — "фика", как они называли, чтобы у войск НАТО было достаточно времени на отдых", - приводит издание слова одного из военнослужащих ВСУ.
Кроме того, украинских военных поразило обилие мирных регламентов и строгих предписаний, которые, например, жестко ограничивали использование беспилотников на полигоне. Резюмируя увиденное, представитель ВСУ констатировал, что в своем нынешнем состоянии западные вооруженные силы "не имели бы ни единого шанса на современном поле боя".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
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