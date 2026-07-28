Кроме того, украинских военных поразило обилие мирных регламентов и строгих предписаний, которые, например, жестко ограничивали использование беспилотников на полигоне. Резюмируя увиденное, представитель ВСУ констатировал, что в своем нынешнем состоянии западные вооруженные силы "не имели бы ни единого шанса на современном поле боя".

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.