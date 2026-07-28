Над Херсонской областью за ночь уничтожили 15 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Херсонской областью минувшей ночью уничтожили 15 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Уничтожено 15 беспилотников ВСУ над Херсонской областью минувшей ночью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За ночь над территорией Херсонской области средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 вражеских беспилотников", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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