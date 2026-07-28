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Над Херсонской областью за ночь уничтожили 15 дронов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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10:57 28.07.2026
Над Херсонской областью за ночь уничтожили 15 дронов ВСУ

Сальдо: силы ПВО за ночь сбили 15 дронов ВСУ над Херсонской областью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ПВО
Боевое дежурство расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Херсонской областью минувшей ночью уничтожили 15 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Уничтожено 15 беспилотников ВСУ над Херсонской областью минувшей ночью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За ночь над территорией Херсонской области средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 вражеских беспилотников", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ПВО за ночь уничтожила 356 украинских дронов
Вчера, 08:10
 
БезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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