Жителя Калужской области задержали по подозрению в госизмене

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Калужской области задержали за госизмену: он собирал беспилотники для разведки в пользу ВСУ и предлагал помощь в совершении терактов.

Мужчина связался с кураторами из иностранного государства через запрещенное в РФ мобильное приложение и выразил готовность передать ВСУ беспилотные летательные аппараты.

Возбуждено уголовное дело о госизмене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Жителя Калужской области, который собирал беспилотники с целью проведения разведки для ВСУ, а также предлагал помощь в совершении терактов, задержали за госизмену, сообщило региональное УФСБ.

Сотрудники УФСБ России по Калужской области задержали мужчину, "оказывавшего практическую помощь государству противника". Установлено, что местный житель самостоятельно связался с кураторами иностранного государства с целью оказания им материально-технической помощи.

"Фигурант через запрещенное на территории РФ мобильное приложение вступил в контакт с представителями украинских формирований и выразил готовность передать для нужд ВСУ беспилотные летательные аппараты, а также оказать содействие в подготовке терактов на территории региона", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о госизмене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

В предоставленном УФСБ видео фигурант говорит, что фотографировал военные объекты на территории Калужской области.