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Жителя Калужской области задержали по подозрению в госизмене - РИА Новости, 28.07.2026
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10:53 28.07.2026
Жителя Калужской области задержали по подозрению в госизмене

ФСБ задержала жителя Калужской области, собиравшего беспилотники для ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Калужской области задержали за госизмену: он собирал беспилотники для разведки в пользу ВСУ и предлагал помощь в совершении терактов.
  • Мужчина связался с кураторами из иностранного государства через запрещенное в РФ мобильное приложение и выразил готовность передать ВСУ беспилотные летательные аппараты.
  • Возбуждено уголовное дело о госизмене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Жителя Калужской области, который собирал беспилотники с целью проведения разведки для ВСУ, а также предлагал помощь в совершении терактов, задержали за госизмену, сообщило региональное УФСБ.
Сотрудники УФСБ России по Калужской области задержали мужчину, "оказывавшего практическую помощь государству противника". Установлено, что местный житель самостоятельно связался с кураторами иностранного государства с целью оказания им материально-технической помощи.
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"Фигурант через запрещенное на территории РФ мобильное приложение вступил в контакт с представителями украинских формирований и выразил готовность передать для нужд ВСУ беспилотные летательные аппараты, а также оказать содействие в подготовке терактов на территории региона", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о госизмене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
В предоставленном УФСБ видео фигурант говорит, что фотографировал военные объекты на территории Калужской области.
"Также я собирал беспилотники для проведения разведки на территории Калужской области. В своих действиях полностью раскаиваюсь и не советую никому такое делать, это приведет к очень печальным последствиям", - сказал подозреваемый.
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