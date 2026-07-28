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В Кировской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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10:04 28.07.2026
В Кировской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

Пятеро пострадавших при ударе ВСУ по Кирову находятся в реанимации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля пострадало 32 человека, пять из них погибли.
  • Пятеро пострадавших находятся в реанимации, 12 человек в тяжелом состоянии были прооперированы в первые часы.
  • В Кировской области был объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Пятеро пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля находятся в реанимации, заявил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
"В результате атаки киевского режима пострадало 32 человека, 27 получили ранения различной тяжести. 12 человек в тяжелом состоянии были прооперированы в первые часы. Пять человек все еще находятся в реанимации. Состояние пациентов стабильное", - заявил Курдюмов на еженедельном совещании в правительстве региона, которое транслировалось в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что состояние пациентов взял на контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Губернатор Кировской области Александр Соколов утром 24 июля заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой пять человек погибли, 27 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.
Траур - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Кировской области объявили трехдневный траур
25 июля, 06:56
 
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