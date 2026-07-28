В Кировской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля пострадало 32 человека, пять из них погибли.
- Пятеро пострадавших находятся в реанимации, 12 человек в тяжелом состоянии были прооперированы в первые часы.
- В Кировской области был объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Пятеро пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля находятся в реанимации, заявил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
"В результате атаки киевского режима пострадало 32 человека, 27 получили ранения различной тяжести. 12 человек в тяжелом состоянии были прооперированы в первые часы. Пять человек все еще находятся в реанимации. Состояние пациентов стабильное", - заявил Курдюмов на еженедельном совещании в правительстве региона, которое транслировалось в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что состояние пациентов взял на контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Губернатор Кировской области Александр Соколов утром 24 июля заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой пять человек погибли, 27 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.
В Кировской области объявили трехдневный траур
25 июля, 06:56