В Кировской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Пятеро пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове 24 июля находятся в реанимации, заявил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Губернатор Кировской области Александр Соколов утром 24 июля заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой пять человек погибли, 27 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.