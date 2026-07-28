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В Белгородской области дрон атаковал рейсовый автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.07.2026
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09:44 28.07.2026 (обновлено: 12:09 28.07.2026)
В Белгородской области дрон атаковал рейсовый автобус, есть пострадавшие

Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Шебекино, пострадали 19 человек

© Фото : пресс-служба врио губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино в Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : пресс-служба врио губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино в Белгородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейсовый автобус попал под удар дрона ВСУ в Шебекино, пострадали 19 человек, сообщил Шуваев.
  • Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Рейсовый автобус попал под удар дрона ВСУ в Шебекино, пострадали 19 человек, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
"Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. <...> Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : пресс-служба врио губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино в Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : пресс-служба врио губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино в Белгородской области
Всех пациентов переведут в больницы в Белгороде, а если потребуется — в федеральные медучреждения, подчеркнул Шуваев.
Уточняется, что при атаке получили повреждения автобус, грузовой автомобиль и легковушка.
СК России возбудил уголовное дело о теракте.
В отличие от противника, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныАлександр ШуваевШебекиноПроисшествия
 
 
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