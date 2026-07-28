Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино в Белгородской области

Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино в Белгородской области

В Белгородской области дрон атаковал рейсовый автобус, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ Рейсовый автобус попал под удар дрона ВСУ в Шебекино, пострадали 19 человек, сообщил Шуваев.

Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

БЕЛГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Рейсовый автобус попал под удар дрона ВСУ в Шебекино, пострадали 19 человек, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

"Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. <...> Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии", — написал он на платформе " Макс ".

© Фото : пресс-служба врио губернатора Белгородской области Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино в Белгородской области © Фото : пресс-служба врио губернатора Белгородской области Последствия атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекино в Белгородской области

Всех пациентов переведут в больницы в Белгороде, а если потребуется — в федеральные медучреждения, подчеркнул Шуваев.

Уточняется, что при атаке получили повреждения автобус, грузовой автомобиль и легковушка.

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