ВС России пресекли попытку ВСУ устроить засаду под видом сдачи в плен

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Солдаты ВСУ во время освобождения Белицкого российскими военными в ДНР попытались устроить засаду под видом сдачи в плен, но российские бойцы пресекли эту попытку, рассказал командир штурмового взвода Антон Гавришев.

"Получилось так, что они обманули. Один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шел, уже с автоматом. Это пресек боец из моего отделения. Они начали тут же отстреливаться. Мы откатились", - рассказал Гавришев, слова которого приводит Минобороны России.