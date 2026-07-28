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ВС России пресекли попытку ВСУ устроить засаду под видом сдачи в плен - РИА Новости, 28.07.2026
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09:18 28.07.2026
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить засаду под видом сдачи в плен

Командир Гавришев: ВСУ пытались устроить засаду под видом сдачи в плен в ДНР

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солдаты ВСУ попытались устроить засаду под видом сдачи в плен во время освобождения Белицкого российскими военными.
  • Российские военные пресекли попытку обмана со стороны ВСУ.
  • Опорный пункт ВСУ был уничтожен с применением противотанковых мин.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Солдаты ВСУ во время освобождения Белицкого российскими военными в ДНР попытались устроить засаду под видом сдачи в плен, но российские бойцы пресекли эту попытку, рассказал командир штурмового взвода Антон Гавришев.
По его словам, российские военные предлагали противнику сложить оружие. ВСУ сначала отказались, но затем согласились - и попытались обмануть.
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"Получилось так, что они обманули. Один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шел, уже с автоматом. Это пресек боец из моего отделения. Они начали тут же отстреливаться. Мы откатились", - рассказал Гавришев, слова которого приводит Минобороны России.
После этого опорный пункт ВСУ был уничтожен с применением противотанковых мин.
"Отвлекающим маневром послали двух человек с ТМ-ками, и опорный пункт взорвали. Естественно, этот опорный пункт был взорван и зачищен", - заключил Гавришев.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.
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