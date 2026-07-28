ВСУ за сутки 130 раз атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки 130 раз атаковали дронами 18 муниципалитетов Белгородской области.

Один мирный житель погиб, 12 ранены в результате атак.

Сбиты и подавлены 160 беспилотников благодаря работе расчетов ПВО и задействованных подразделений.

БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 130 раз атаковали дронами 18 муниципалитетов Белгородской области, один мирный житель погиб, 12 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области ... В Белгороде при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина… В Белгороде, Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены двенадцать человек. Семеро из них находятся на лечении в больницах", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

По его словам, противник совершил семь обстрелов с применением авиации и артиллерии, а также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 17 округам региона.

"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 160 беспилотников сбиты и подавлены", - добавил врио губернатора.