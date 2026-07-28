Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки 130 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 28.07.2026
ВСУ за сутки 130 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки 130 раз атаковали Белгородскую область, погиб человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки 130 раз атаковали дронами 18 муниципалитетов Белгородской области.
  • Один мирный житель погиб, 12 ранены в результате атак.
  • Сбиты и подавлены 160 беспилотников благодаря работе расчетов ПВО и задействованных подразделений.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 130 раз атаковали дронами 18 муниципалитетов Белгородской области, один мирный житель погиб, 12 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области... В Белгороде при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина… В Белгороде, Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены двенадцать человек. Семеро из них находятся на лечении в больницах", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Мирошник назвал беспрецедентными атаки ВСУ на склады Wildberries
Вчера, 07:08
По его словам, противник совершил семь обстрелов с применением авиации и артиллерии, а также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 17 округам региона.
"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 160 беспилотников сбиты и подавлены", - добавил врио губернатора.
Как уточнил оперативный штаб в своем Telegram-канале, в понедельник в больнице оказана медицинская помощь еще двум женщинам, которые получили ранения 23 и ночью 27 июля в Белгороде. Они отпущены на амбулаторное лечение.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Бойцы "Запада" создали радиосеть для уничтожения украинских дронов в ЛНР
Вчера, 08:14
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала