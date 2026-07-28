Встреча Нетаньяху и Трампа завершилась

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме завершилась.
- По сообщению пресс-службы Белого дома, встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл – РИА Новости. Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме завершилась, сообщил израильский новостной портал Ynet.
Пресс-служба Белого дома отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.