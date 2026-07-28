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Рубио, Хегсет и Бессент приняли участие во встрече Трампа с Зеленским - РИА Новости, 28.07.2026
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19:28 28.07.2026
Рубио, Хегсет и Бессент приняли участие во встрече Трампа с Зеленским

Во встрече Трампа с Зеленским приняли участие Рубио, Хегсет и Бессент

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники приняли участие во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники приняли участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, следует из фотографий.
Фотографии со встречи опубликовал Зеленский в Х.
Также в Овальном кабинете были председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, замсоветника по нацбезопаности Майк Нидхэм, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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