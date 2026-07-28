Рубио, Хегсет и Бессент приняли участие во встрече Трампа с Зеленским

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники приняли участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, следует из фотографий.