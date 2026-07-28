В Белом доме началась встреча Трампа с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча Трампа с Зеленским началась в Белом доме в 9:47 по местному времени.

На встрече с Зеленским Трамп планирует обсудить мирное урегулирование на Украине.

Следом у Трампа запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским началась в Белом доме в 9.47 по местному времени (16.47 мск), сообщили в американской администрации.

В администрации американского президента ранее сообщали РИА Новости, что на встрече с Зеленским Трамп планирует обсудить мирное урегулирование на Украине. США считают, что настало время закончить конфликт, заявили РИА Новости в Белом доме.

На встречу американского лидера с Зеленским были приглашены все 100 членов сената США, передавало агентство Рейтер со ссылкой на двух помощников законодателей.

Следом в 11.00 (18.00 мск) у Трампа запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Согласно расписанию Белого дома, после этого американский лидер отправится на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма*.