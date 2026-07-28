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В Белом доме началась встреча Трампа с Зеленским - РИА Новости, 28.07.2026
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17:26 28.07.2026 (обновлено: 17:50 28.07.2026)
В Белом доме началась встреча Трампа с Зеленским

В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча Трампа с Зеленским началась в Белом доме в 9:47 по местному времени.
  • На встрече с Зеленским Трамп планирует обсудить мирное урегулирование на Украине.
  • Следом у Трампа запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским началась в Белом доме в 9.47 по местному времени (16.47 мск), сообщили в американской администрации.
В администрации американского президента ранее сообщали РИА Новости, что на встрече с Зеленским Трамп планирует обсудить мирное урегулирование на Украине. США считают, что настало время закончить конфликт, заявили РИА Новости в Белом доме.
На встречу американского лидера с Зеленским были приглашены все 100 членов сената США, передавало агентство Рейтер со ссылкой на двух помощников законодателей.
Следом в 11.00 (18.00 мск) у Трампа запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Согласно расписанию Белого дома, после этого американский лидер отправится на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма*.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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