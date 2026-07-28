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Потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2026
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22:06 28.07.2026 (обновлено: 23:27 28.07.2026)
Потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, заявил Медведев

Медведев: за полгода контракты с Минобороны подписали около 200 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потребности армии в личном составе за первое полугодие полностью удовлетворены, заявил Медведев.
  • Так, с начала года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек.
  • Как подчеркнул зампред Совбеза, необходимость в мобилизации в России отсутствует, а сообщения об обратном вбрасывает противник.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Потребности армии в личном составе по результатам первого полугодия полностью удовлетворены, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Контракты о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек", — сказал он.
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В частности, по его словам, удалось набрать хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем: туда на службу поступили около 40 тысяч военнослужащих. При этом более 16 тысяч россиян за это время отправились в зону СВО добровольцами.
"Специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там некому", — добавил Медведев.
Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил, обратив внимание участников на то, что в соцсетях распространяется агитация с формулировкой: "Не жди мобилизации, иди служить за деньги". Как подчеркнул зампред Совбеза, подобные публикации представляют собой вброс, проплаченный противником.
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