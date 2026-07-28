Потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Потребности армии в личном составе за первое полугодие полностью удовлетворены, заявил Медведев.

Так, с начала года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек.

Как подчеркнул зампред Совбеза, необходимость в мобилизации в России отсутствует, а сообщения об обратном вбрасывает противник.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Потребности армии в личном составе по результатам первого полугодия полностью удовлетворены, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Контракты о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек", — сказал он.

В частности, по его словам, удалось набрать хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем: туда на службу поступили около 40 тысяч военнослужащих. При этом более 16 тысяч россиян за это время отправились в зону СВО добровольцами.

"Специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там некому", — добавил Медведев