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Врач рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты - РИА Новости, 28.07.2026
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11:40 28.07.2026 (обновлено: 11:42 28.07.2026)
Врач рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты

Врач Демидик: овощи и фрукты необходимо мыть непосредственно перед употреблением

© РИА Новости / Александр ГальперинОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Овощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Овощи и фрукты необходимо мыть непосредственно перед едой, даже если планируется снимать кожуру, чтобы грязь и бактерии не попали на мякоть.
  • Универсальный способ мытья продуктов — тщательное промывание под проточной водой в течение одной-двух минут руками или мягкой щеткой.
  • Для удаления пестицидов с поверхности плодов с плотной кожурой можно использовать замачивание в горячей воде или растворе пищевой соды.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Овощи и фрукты нужно мыть непосредственно перед едой, и это обязательно даже при последующей очистке плода, чтобы грязь и бактерии не попали на мякоть, предупредил терапевт и главный врач сети клиник "Стратегия здоровья" Дмитрий Демидик.
"Даже если вы планируете снимать кожуру, плод обязательно нужно вымыть перед очисткой, чтобы грязь и бактерии с поверхности не попали на нож и мякоть. Мыть продукты нужно непосредственно перед употреблением, так как влажная среда способствует быстрому размножению бактерий", - сказал Демидик "Ленте.ру".
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По словам врача, универсальный способ мытья продуктов - тщательное промывание под проточной водой в течение одной-двух минут руками или мягкой щеткой.
Корнеплоды и фрукты с плотной кожурой нужно мыть щеткой, зелень и листовые овощи - замачивать в прохладной воде, чтобы удалить песок, порекомендовал Демидик. Он также добавил, что ягоды и фрукты с нежной кожицей достаточно ополоснуть под струей.
Для дезинфекции можно использовать уксус или солевой раствор, но это необязательно, подчеркнул специалист. Арбузы, дыни и тыквы лучше мыть горячей водой со щеткой - чтобы грязь с корки не попала на мякоть при разрезании, посоветовал Демидик.
"Для удаления пестицидов с поверхности плодов с плотной кожурой их можно замочить в горячей воде на 15-20 минут. Также эффективно замачивание в растворе пищевой соды (две чайные ложки на один литр воды), который помогает удалить до 80% некоторых химических веществ", - отметил врач.
После мытья и обработки стоит обсушивать продукты чистым полотенцем или бумажной салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу и предотвратить развитие бактерий, порекомендовал специалист.
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