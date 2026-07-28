Врач рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты

Краткий пересказ от РИА ИИ Овощи и фрукты необходимо мыть непосредственно перед едой, даже если планируется снимать кожуру, чтобы грязь и бактерии не попали на мякоть.

Универсальный способ мытья продуктов — тщательное промывание под проточной водой в течение одной-двух минут руками или мягкой щеткой.

Для удаления пестицидов с поверхности плодов с плотной кожурой можно использовать замачивание в горячей воде или растворе пищевой соды.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Овощи и фрукты нужно мыть непосредственно перед едой, и это обязательно даже при последующей очистке плода, чтобы грязь и бактерии не попали на мякоть, предупредил терапевт и главный врач сети клиник "Стратегия здоровья" Дмитрий Демидик.

"Даже если вы планируете снимать кожуру, плод обязательно нужно вымыть перед очисткой, чтобы грязь и бактерии с поверхности не попали на нож и мякоть. Мыть продукты нужно непосредственно перед употреблением, так как влажная среда способствует быстрому размножению бактерий", - сказал Демидик "Ленте.ру"

По словам врача, универсальный способ мытья продуктов - тщательное промывание под проточной водой в течение одной-двух минут руками или мягкой щеткой.

Корнеплоды и фрукты с плотной кожурой нужно мыть щеткой, зелень и листовые овощи - замачивать в прохладной воде, чтобы удалить песок, порекомендовал Демидик. Он также добавил, что ягоды и фрукты с нежной кожицей достаточно ополоснуть под струей.

Для дезинфекции можно использовать уксус или солевой раствор, но это необязательно, подчеркнул специалист. Арбузы, дыни и тыквы лучше мыть горячей водой со щеткой - чтобы грязь с корки не попала на мякоть при разрезании, посоветовал Демидик.

"Для удаления пестицидов с поверхности плодов с плотной кожурой их можно замочить в горячей воде на 15-20 минут. Также эффективно замачивание в растворе пищевой соды (две чайные ложки на один литр воды), который помогает удалить до 80% некоторых химических веществ", - отметил врач.