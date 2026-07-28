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В Минздраве назвали главный признак острого вирусного гепатита - РИА Новости, 28.07.2026
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10:46 28.07.2026 (обновлено: 13:23 28.07.2026)
В Минздраве назвали главный признак острого вирусного гепатита

Инфекционист Чуланов назвал желтуху самым ярким признаком вирусных гепатитов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиболее ярким признаком вирусных гепатитов является желтуха, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
  • Среди других возможных признаков гепатита — общее недомогание, слабость, тошнота, рвота, чувство тяжести в правом подреберье или верхней части живота, повышение температуры тела.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Наиболее ярким признаком острых вирусных гепатитов является желтуха, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
«
"Вирусные гепатиты как у детей, так и у взрослых могут протекать бессимптомно или с мало выраженными симптомами, по которым трудно заподозрить воспаление печени… Наиболее яркий признак острого гепатита - желтуха, которая в легких случаях проявляется пожелтением склер, белков глаз, а в тяжелых - кожи. При этом моча становится темной, а кал, наоборот, более светлым", - сказал эксперт.
Он уточнил, что признаками гепатита также могут быть общее недомогание, слабость, тошнота, рвота, чувство тяжести в правом подреберье или верхней части живота, повышение температуры тела.
Гепатит - это воспаление печени, которое может быть вызвано инфекционными и неинфекционными факторами. Одной из наиболее частых причин являются вирусные инфекции. Выделяют пять основных вирусов гепатита, которые обозначают латинскими буквами А, В, С, D и Е.
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