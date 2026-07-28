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Страховщик назвал самого востребованного врача по программам ДМС - РИА Новости, 28.07.2026
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08:53 28.07.2026 (обновлено: 09:16 28.07.2026)
Страховщик назвал самого востребованного врача по программам ДМС

"Сберстрахование": терапевт стал самым востребованным у россиян врачом по ДМС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИстории болезни пациентов на столе врача
Истории болезни пациентов на столе врача - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Истории болезни пациентов на столе врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Терапевт стал самым востребованным специалистом по программе ДМС в 14 из 16 исследованных регионов России.
  • В Башкирии и Красноярском крае лидером по числу консультаций стал невролог.
  • Врачи по вопросам женского здоровья вошли в тройку лидеров в 15 из 16 регионов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Самым востребованным у россиян доктором по программам добровольного медицинского страхования (ДМС) оказался терапевт, рассказали РИА Новости эксперты "Сберстрахования".
Страховщик проанализировал обращения к врачам по программе ДМС за последние два года в 16 регионах России, где расположены города-миллионники.
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"Терапевт стал самым востребованным специалистом в 14 из 16 субъектов. В Татарстане, Пермском крае, Новосибирской и Самарской областях на этих врачей приходится пятая часть всех обращений", - рассказали в компании.
При этом в двух регионах - в Башкирии и Красноярском крае лидером по числу консультаций стал невролог, на него пришлось 25% и 15% всех приемов соответственно. Кроме того, этот специалист вошел в тройку самых посещаемых во всех исследованных регионах.
"Врачи по вопросам женского здоровья также вошли в тройку лидеров в 15 из 16 регионов - исключением стал только Башкортостан. Чаще всего к ним обращались в Красноярском крае - 15% обращений, Челябинской области и Татарстане - по 14%, Ростовской области и Пермском крае - по 13%", - сообщили в компании.
Гастроэнтерологи заняли четвертое-пятое места в топе обращений в 12 из 16 регионов. Самая высокая доля консультаций зафиксирована в Нижегородской и Челябинской областях - на этих специалистов там пришлось соответственно 10% и 9% обращений по ДМС. В Пермском крае, Свердловской и Ростовской областях на них пришлось по 8% обращений.
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К ЛОР-врачам по программам ДМС чаще всего обращались жители Свердловской и Новосибирской областей - по 9% обращений, Татарстана, Воронежской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области - по 8% обращений.
Травматологи попали в топ-5 в шести регионах, при этом самая высокая доля обращений к ним отмечена в Башкирии, Волгоградской области (по 9%) и Красноярском крае (8%). Эндокринолог оказался в числе наиболее посещаемых в Ростовской области (9%), кардиолог - в Нижегородской области и Башкирии (7% и 5% соответственно), а в Красноярском крае в пятерку популярных врачей попал физиотерапевт (5%).
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ОбществоКрасноярский крайПермский крайРостовская область
 
 
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