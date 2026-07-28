Страховщик назвал самого востребованного врача по программам ДМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Терапевт стал самым востребованным специалистом по программе ДМС в 14 из 16 исследованных регионов России.

В Башкирии и Красноярском крае лидером по числу консультаций стал невролог.

Врачи по вопросам женского здоровья вошли в тройку лидеров в 15 из 16 регионов.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Самым востребованным у россиян доктором по программам добровольного медицинского страхования (ДМС) оказался терапевт, рассказали РИА Новости эксперты "Сберстрахования".

Страховщик проанализировал обращения к врачам по программе ДМС за последние два года в 16 регионах России, где расположены города-миллионники.

"Терапевт стал самым востребованным специалистом в 14 из 16 субъектов. В Татарстане, Пермском крае, Новосибирской и Самарской областях на этих врачей приходится пятая часть всех обращений", - рассказали в компании.

При этом в двух регионах - в Башкирии и Красноярском крае лидером по числу консультаций стал невролог, на него пришлось 25% и 15% всех приемов соответственно. Кроме того, этот специалист вошел в тройку самых посещаемых во всех исследованных регионах.

"Врачи по вопросам женского здоровья также вошли в тройку лидеров в 15 из 16 регионов - исключением стал только Башкортостан. Чаще всего к ним обращались в Красноярском крае - 15% обращений, Челябинской области и Татарстане - по 14%, Ростовской области и Пермском крае - по 13%", - сообщили в компании.

Гастроэнтерологи заняли четвертое-пятое места в топе обращений в 12 из 16 регионов. Самая высокая доля консультаций зафиксирована в Нижегородской и Челябинской областях - на этих специалистов там пришлось соответственно 10% и 9% обращений по ДМС. В Пермском крае, Свердловской и Ростовской областях на них пришлось по 8% обращений.

К ЛОР-врачам по программам ДМС чаще всего обращались жители Свердловской и Новосибирской областей - по 9% обращений, Татарстана, Воронежской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области - по 8% обращений.