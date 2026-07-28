Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ.
- Украинские войска за сутки потеряли около 365 военных и 8 бронемашин.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 365 военных и 8 бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийцы, Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Барвиновка и Долинка Запорожской области.
"Противник потерял до 365-ти военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.
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