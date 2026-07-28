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Около 500 объектов теплоснабжения модернизируют в Подмосковье в 2026 году - РИА Новости, 28.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:42 28.07.2026
Около 500 объектов теплоснабжения модернизируют в Подмосковье в 2026 году

Воробьев: порядка 500 объектов теплоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году

© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 500 объектов теплоснабжения модернизируют в Московской области в этом году, на реализацию проекта выделено более 50 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"В этом году модернизируем почти 500 объектов теплоснабжения. Это большая программа — более 50 миллиардов рублей. Новые котельные работают надежнее, потребляют меньше газа и электроэнергии. Основной объем работ идет по госпрограмме. По концессионным соглашениям у нас также большие планы", - цитирует Воробьева пресс-служба губернатора и правительства региона.
Согласно сообщению, по госпрограмме запланировано выполнить работы на 243 объектах. Это 63 котельные, 44 блочно‑модульные котельные, 35 центральных тепловых пунктов, одно резервное топливное хозяйство и 100 участков теплосетей общей протяженностью свыше 133 километров.
Больше всего котельных построят и модернизируют в Лотошине, Чехове, Рузском, Ступине, Богородском, а теплосетей — в Кашире, Чехове, Электростали, Солнечногорске и Королеве. На сегодняшний день общая готовность объектов превышает 50%, добавили в пресс-службе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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