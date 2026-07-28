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Спикер заксобрания Приморья принял участие в итоговом заседании Госдумы - РИА Новости, 28.07.2026
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04:55 28.07.2026
Спикер заксобрания Приморья принял участие в итоговом заседании Госдумы

Спикер заксобрания Приморья Волошко принял участие в итоговом заседании Госдумы

© Фото : Приморский парламент/TelegramПредседатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко
Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Приморский парламент/Telegram
Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер законодательного собрания Приморского края Антон Волошко принял участие в итоговом заседании Государственной думы в режиме видео-конференц-связи.
  • За пять лет работы в Госдуме приняли почти 3 тысячи законов, почти половина из них — это инициативы самих депутатов.
  • В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, россияне выберут 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам и 225 — по федеральному избирательному округу.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Спикер законодательного собрания Приморского края Антон Волошко принял участие в итоговом заседании Государственной думы в режиме видео-конференц-связи, сообщает региональный парламент.
"За пять лет работы в Госдуме приняли почти 3 тысячи законов. Почти половина из них - это инициативы самих депутатов, представляющих интересы избирателей со всей страны", - приводятся в сообщении слова Волошко.
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Он отметил, что приоритетами в работе депутатов является выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, защита и поддержка участников СВО и членов их семей, интеграция Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле страны.
В ходе заседания Госдумы спикер Вячеслав Володин отметил, что завершена работа по интеграции исторических регионов, принято порядка 70 базовых законов, а также 183 закона для обеспечения специальной военной операции.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в сентябре. Россияне выберут 450 депутатов: 225 - по одномандатным округам и 225 - по федеральному избирательному округу.
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