Спикер заксобрания Приморья принял участие в итоговом заседании Госдумы

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Спикер законодательного собрания Приморского края Антон Волошко принял участие в итоговом заседании Государственной думы в режиме видео-конференц-связи, сообщает региональный парламент.

В ходе заседания Госдумы спикер Вячеслав Володин отметил, что завершена работа по интеграции исторических регионов, принято порядка 70 базовых законов, а также 183 закона для обеспечения специальной военной операции.