Рейтинг@Mail.ru
По японскому Кюсю после землетрясения может ударить волна высотой до метра - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 28.07.2026 (обновлено: 12:11 28.07.2026)
По японскому Кюсю после землетрясения может ударить волна высотой до метра

К Кюсю после мощного землетрясения может подойти волна высотой до метра

© REUTERS / KYODOЭкраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю
Экраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / KYODO
Экраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе префектуры Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1.
  • По западному побережью может ударить приливная волна высотой до 1 метра.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Приливная волна высотой до 1 метра может ударить по западному побережью острова Кюсю в течение получаса после мощного землетрясения, передает телеканал NHK.
Днем во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.
Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
У берегов Мексики произошло землетрясение
Вчера, 08:59
 
В миреКумамото (префектура)Япония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала