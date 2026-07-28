По японскому Кюсю после землетрясения может ударить волна высотой до метра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе префектуры Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1.
- По западному побережью может ударить приливная волна высотой до 1 метра.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Приливная волна высотой до 1 метра может ударить по западному побережью острова Кюсю в течение получаса после мощного землетрясения, передает телеканал NHK.
Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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