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Внук де Голля назвал главную особенность русской души - РИА Новости, 28.07.2026
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05:04 28.07.2026 (обновлено: 05:18 28.07.2026)
Внук де Голля назвал главную особенность русской души

Внук де Голля Пьер назвал особенностью русской души умение видеть лучшее в людях

© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкПьер де Голль
Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Смагин
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Пьер де Голль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пьер де Голль считает, что способность смотреть дальше конфликтов и разделений и видеть в людях лучшее — главная особенность русской души.
  • По словам внука экс-президента Франции, в России не ставят его соотечественникам в вину прошлое с Наполеоном, но даже уважают эту фигуру как выдающегося государственного деятеля.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Способность смотреть дальше конфликтов и разделений и видеть в людях лучшее — главная особенность русской души, заявил в беседе с РИА Новости внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
"Генерал де Голль был человеком, который любил историю своей страны, историю мира и историю Европы, потому что глубоко осознавал свое предназначение. Он был глубоко верующим человеком, страстно любившим Францию и французов. Он уважал другие народы", — рассказал он.
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По словам собеседника агентства, речь его деда в Пномпене в 1966 году отражала идею примирения: страна, когда-то воевавшая с Францией, стала ее другом.
«
"Точно так же и в России французам не ставили в вину то, что у них был Наполеон", — напомнил Пьер де Голль.
При этом здесь, по его мнению, ту историческую фигуру уважают как выдающегося государственного деятеля, несмотря на Отечественную войну, которую он развязал.
"Именно это, на мой взгляд, необыкновенно в русской культуре и русской душе: способность смотреть дальше конфликтов, дальше разделений и уметь видеть в великих людях и великих лидерах то лучшее, что может служить примером", — заключил собеседник агентства.
Шарль де Голль находился на посту президента Франции с 1959 по 1969 год.
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