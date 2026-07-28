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В Анталье проверяют сообщения о мошенничестве при бронировании отдыха - РИА Новости, 28.07.2026
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Туризм
 
09:26 28.07.2026
В Анталье проверяют сообщения о мошенничестве при бронировании отдыха

В Анталье проверяют сообщения о мошенниках, обманывающих россиян с бронированием

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Антальи проверяют сигналы о мошенниках, обманывающих российских туристов при бронировании мест для отдыха.
  • Туроператор из Бодрума сообщил о росте жалоб на мошенничество при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало.
  • Число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114% за последнюю неделю по данным турецкой платформы Şikayetvar.
АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Власти турецкой курортной Антальи проверяют поступившие сигналы о мошенниках, которые обманывают российских туристов при бронировании мест для отдыха, сообщили РИА Новости в муниципалитете Антальи, заверив, что виновные будут привлечены к ответственности.
С началом летнего туристического сезона в Турции резко выросло число жалоб на мошенничество при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало, сообщил в начале июля РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.
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"Мы получили информацию от представителей туристической отрасли о случаях мошенничества при бронировании отдыха. Эти сигналы переданы компетентным правоохранительным органам для проверки. Если факты подтвердятся, в отношении виновных будут незамедлительно приняты все предусмотренные законом меры", — сказали агентству в муниципалитете Антальи.
Там призвали туристов пользоваться услугами только проверенных туристических компаний и официальных платформ для бронирования.
По данным турецкой платформы Şikayetvar, за последнюю неделю число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%. Жалобы на сетевые отели увеличились на 58%, на мошенничество при аренде автомобилей — на 46%, на сайты бронирования гостиниц — на 45%, а на междугородние автобусные перевозки — на 23%.
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