В Анталье проверяют сообщения о мошенничестве при бронировании отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Антальи проверяют сигналы о мошенниках, обманывающих российских туристов при бронировании мест для отдыха.
- Туроператор из Бодрума сообщил о росте жалоб на мошенничество при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало.
- Число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114% за последнюю неделю по данным турецкой платформы Şikayetvar.
АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Власти турецкой курортной Антальи проверяют поступившие сигналы о мошенниках, которые обманывают российских туристов при бронировании мест для отдыха, сообщили РИА Новости в муниципалитете Антальи, заверив, что виновные будут привлечены к ответственности.
"Мы получили информацию от представителей туристической отрасли о случаях мошенничества при бронировании отдыха. Эти сигналы переданы компетентным правоохранительным органам для проверки. Если факты подтвердятся, в отношении виновных будут незамедлительно приняты все предусмотренные законом меры", — сказали агентству в муниципалитете Антальи.
Там призвали туристов пользоваться услугами только проверенных туристических компаний и официальных платформ для бронирования.
По данным турецкой платформы Şikayetvar, за последнюю неделю число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%. Жалобы на сетевые отели увеличились на 58%, на мошенничество при аренде автомобилей — на 46%, на сайты бронирования гостиниц — на 45%, а на междугородние автобусные перевозки — на 23%.