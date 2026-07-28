В Анталье проверяют сообщения о мошенничестве при бронировании отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Антальи проверяют сигналы о мошенниках, обманывающих российских туристов при бронировании мест для отдыха.

Туроператор из Бодрума сообщил о росте жалоб на мошенничество при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало.

Число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114% за последнюю неделю по данным турецкой платформы Şikayetvar.

АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Власти турецкой курортной Антальи проверяют поступившие сигналы о мошенниках, которые обманывают российских туристов при бронировании мест для отдыха, сообщили РИА Новости в муниципалитете Антальи, заверив, что виновные будут привлечены к ответственности.

С началом летнего туристического сезона в Турции резко выросло число жалоб на мошенничество при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало, сообщил в начале июля РИА Новости туроператор из Бодрума , член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

"Мы получили информацию от представителей туристической отрасли о случаях мошенничества при бронировании отдыха. Эти сигналы переданы компетентным правоохранительным органам для проверки. Если факты подтвердятся, в отношении виновных будут незамедлительно приняты все предусмотренные законом меры", — сказали агентству в муниципалитете Антальи.

Там призвали туристов пользоваться услугами только проверенных туристических компаний и официальных платформ для бронирования.