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Эксперт назвал "подводные камни" вкладов с большой доходностью - РИА Новости, 28.07.2026
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02:10 28.07.2026 (обновлено: 11:34 28.07.2026)
Эксперт назвал "подводные камни" вкладов с большой доходностью

Аналитик Елин: высокие проценты по вкладам могут быть невыгодными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница в отделении банка
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница в отделении банка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокие проценты по вкладам могут быть невыгодными, предупредил специалист в области финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
  • Хорошая ставка часто действует лишь первые два-три месяца и распространяется только на новые средства из сторонних банков.
  • Комбинированные предложения, где депозит сращивается со страховыми продуктами, опасны потерями средств при досрочном расторжении.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Яркие обещания высоких банковских процентов — не более чем маркетинговый инструмент, рассчитанный на эмоции, а не на рациональный расчет. Как рассказал в беседе с агентством "Прайм" эксперт МГО "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, за большими цифрами всегда стоит жесткая цепочка условий, невыполнение которых сводит потенциальную выгоду к нулю.
Основной риск для неквалифицированных инвесторов, особенно пожилых граждан, — краткосрочность рекламируемых акций. Повышенный процент, как правило, действует лишь первые два-три месяца и распространяется только на новые средства из сторонних банков. При снижении минимального остатка на карте ставка автоматически падает до среднерыночных 14-15 процентов, а сверхдоход исчезает.
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Особую опасность представляют комбинированные предложения, где депозит сращивается со страховыми продуктами. Клиенту предлагают разделить сумму: часть на вклад, часть — в инвестиционное или накопительное страхование жизни. Эти компоненты уже не защищены системой страхования вкладов, их доходность зависит от рынка, а при досрочном расторжении клиент гарантированно теряет до 50 процентов средств.
"Ваши накопления — это не просто цифры, это ваш личный капитал, который должен работать прозрачно и надежно, а не превращаться в инструмент для выполнения банковских планов продаж. Не верьте обещаниям на словах — просите письменный расчет и отказывайтесь от навязываемых продуктов", — резюмирует Сергей Елин.
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