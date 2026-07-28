Эксперт назвал "подводные камни" вкладов с большой доходностью

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокие проценты по вкладам могут быть невыгодными, предупредил специалист в области финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

Хорошая ставка часто действует лишь первые два-три месяца и распространяется только на новые средства из сторонних банков.

Комбинированные предложения, где депозит сращивается со страховыми продуктами, опасны потерями средств при досрочном расторжении.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Яркие обещания высоких банковских процентов — не более чем маркетинговый инструмент, рассчитанный на эмоции, а не на рациональный расчет. Как рассказал в беседе с агентством " Яркие обещания высоких банковских процентов — не более чем маркетинговый инструмент, рассчитанный на эмоции, а не на рациональный расчет. Как рассказал в беседе с агентством " Прайм " эксперт МГО "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, за большими цифрами всегда стоит жесткая цепочка условий, невыполнение которых сводит потенциальную выгоду к нулю.

Основной риск для неквалифицированных инвесторов, особенно пожилых граждан, — краткосрочность рекламируемых акций. Повышенный процент, как правило, действует лишь первые два-три месяца и распространяется только на новые средства из сторонних банков. При снижении минимального остатка на карте ставка автоматически падает до среднерыночных 14-15 процентов, а сверхдоход исчезает.

Особую опасность представляют комбинированные предложения, где депозит сращивается со страховыми продуктами. Клиенту предлагают разделить сумму: часть на вклад, часть — в инвестиционное или накопительное страхование жизни. Эти компоненты уже не защищены системой страхования вкладов, их доходность зависит от рынка, а при досрочном расторжении клиент гарантированно теряет до 50 процентов средств.