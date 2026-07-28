В посольстве прокомментировали введение Черногорией виз для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Черногории вводят визовый режим для граждан России с 1 ноября.

Посольство РФ в Черногории считает, что это решение нанесет ущерб туристической отрасли и проектам с участием российского бизнеса в стране.

Российские дипломаты подчеркивают, что остаются открытыми к предложениям по преодолению кризиса в отношениях, но оставляют за собой право на адекватное реагирование на недружественные действия.

БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Введение виз для граждан России властями Черногории с 1 ноября доказывает зависимость официальной Подгорицы от "зарубежных покровителей", стремящихся испортить черногорско-российские отношения, что нанесет ущерб республике, заявили в посольстве РФ в Черногории.

Российские дипломаты напомнили, что в пояснительной записке министерства иностранных дел Черногории решение о введении виз связано с выполнением Подгорицей обязательных критериев для вступления в ЕС и подчеркивается, что россиянам с 1 ноября потребуется виза, которая может быть оформлена как в дипломатических и консульских представительствах Черногории, так и в центрах визовых услуг VFS Global в России в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, планируется и внедрение выдачи электронных виз.

« "Посольство РФ в Черногории рассматривает введение визового режима для россиян как очередное доказательство крайней зависимости внешнеполитического курса Подгорицы от влияния ее зарубежных покровителей, которые далеко не склонны ставить во главу угла интересы своих черногорских партнеров, но в первую очередь озабочены нанесением дополнительного ущерба российско-черногорским отношениям", - сообщило российское диппредставительство в Telegram

"К примеру, их мало волнует тот факт, что доля туристической отрасли Черногории достигает 30% валового внутреннего продукта страны, а российские граждане обеспечили в прошлом году 16,4% ночевок. Можно легко предположить, что визовой порядок пересечения границы в заметной степени уменьшит этот показатель", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что серьезный удар будет нанесен и по ряду весьма полезных для Черногории проектов с участием российского бизнеса.

"Надо полагать, что данная мера также вряд ли найдет понимание и поддержку черногорцев, стремящихся к развитию сотрудничества с Россией. Посольство убеждено, что при наличии доброй воли вопрос о сохранении безвизового обмена вполне поддается решению даже в условиях присоединения государства-кандидата к ЕС. К сожалению, заинтересованность в этом черногорской стороны не просматривается", - подчеркнули в посольстве РФ.

Российские дипломаты указали, что Россия по-прежнему отрыта к рассмотрению любых предложений, направленных на преодоление возникшего не по ее вине кризисного состояния двусторонних российско-черногорских связей.