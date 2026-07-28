Visa сократит семь процентов штата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская компания Visa сократит 7% штата, что составляет около 2600 рабочих мест.
- Сокращения в первую очередь затронут технологические и продуктовые подразделения компании.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американская Visa, одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, сократит 7% штата, или 2,6 тысячи рабочих мест для повышения эффективности в условиях растущей конкуренции в отрасли, пишет агентство Блумберг со ссылкой на документ компании.
"Visa Inc. сокращает около 2600 рабочих мест... Сокращения составляют примерно 7% от общего числа сотрудников и в первую очередь затронут технологические и продуктовые подразделения", - пишет агентство со ссылкой на гендиректора компании Райана Макинерни в служебном документе, с которым ознакомилось агентство.
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В материале отмечается, что Макинерни стремится повысить эффективность компании в условиях растущей конкуренции в платежной отрасли.
В 2025 году штат компании составлял около 34,1 тысячи сотрудников.
Акции компании на предторгах в США дорожают на 1,3%.
Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.