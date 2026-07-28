Мир рискует столкнуться с новой эпидемией ВИЧ, предупредили в ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Международное финансирование мероприятий по борьбе с ВИЧ сократилось более чем на 1,5 миллиарда долларов — с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда долларов в 2025 году.

Сокращение финансирования может привести к новому всплеску эпидемии ВИЧ: в 2025 году еще 1,2 миллиона человек заразились ВИЧ, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.

В 2025 году около 9 миллионов из 41 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не получали лечения, а почти половина всех детей, живущих с ВИЧ, не имели доступа к антиретровирусной терапии.

ЖЕНЕВА, 28 июл – РИА Новости. Миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией, следует из нового доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД ( Миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией, следует из нового доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД ( UNAIDS ).

« "Объем международного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ, поступающего из различных стран, сократился более чем на 1,5 миллиарда долларов - с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда долларов в 2025 году", - говорится в докладе.

Отмечается, что это снижение на 18% и самый низкий показатель почти за два десятилетия.

« "Сокращение международного финансирования, а также урезание средств на профилактику ВИЧ и работу с населением, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии. В 2025 году еще 1,2 миллиона человек заразились ВИЧ, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом", - говорится в докладе.

Согласно UNAIDS , если не принять срочных мер для выполнения задач, намеченных на 2030 год, то к этому времени число заразившихся ВИЧ может превысить 3 миллиона человек.

ООН указали на то, что объемы помощи в целях развития в мире резко сократились, в 2025 году он снизился на 23%, и особенно сильно пострадали программы в сфере глобального здравоохранения и борьбы с ВИЧ, на которые приходилась значительная доля этих средств. Так, зависимость многих африканских стран от этих средств превышала 90%.

В UNAIDS указали, что в 2025 году число новых случаев ВИЧ-инфекции выросло в трех регионах и 21 стране, включая регион Восточной Европы и Центральную Азию.