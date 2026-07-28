Рейтинг@Mail.ru
Мир рискует столкнуться с новой эпидемией ВИЧ, предупредили в ООН - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 28.07.2026
Мир рискует столкнуться с новой эпидемией ВИЧ, предупредили в ООН

ООН: миру грозит эпидемия ВИЧ в случае сокращения финансирования борьбы с ним

© РИА Новости / Ирина БарыбинаВсемирный день борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со СПИДом - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Ирина Барыбина
Всемирный день борьбы со СПИДом . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международное финансирование мероприятий по борьбе с ВИЧ сократилось более чем на 1,5 миллиарда долларов — с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда долларов в 2025 году.
  • Сокращение финансирования может привести к новому всплеску эпидемии ВИЧ: в 2025 году еще 1,2 миллиона человек заразились ВИЧ, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.
  • В 2025 году около 9 миллионов из 41 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не получали лечения, а почти половина всех детей, живущих с ВИЧ, не имели доступа к антиретровирусной терапии.
ЖЕНЕВА, 28 июл – РИА Новости. Миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией, следует из нового доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).
«
"Объем международного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ, поступающего из различных стран, сократился более чем на 1,5 миллиарда долларов - с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда долларов в 2025 году", - говорится в докладе.
Медицинская сестра регистрирует образцы крови - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Уровень заболеваемости ВИЧ в России снизился до исторического минимума
29 апреля, 11:35
Отмечается, что это снижение на 18% и самый низкий показатель почти за два десятилетия.
«
"Сокращение международного финансирования, а также урезание средств на профилактику ВИЧ и работу с населением, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии. В 2025 году еще 1,2 миллиона человек заразились ВИЧ, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом", - говорится в докладе.
Согласно UNAIDS, если не принять срочных мер для выполнения задач, намеченных на 2030 год, то к этому времени число заразившихся ВИЧ может превысить 3 миллиона человек.
В ООН указали на то, что объемы помощи в целях развития в мире резко сократились, в 2025 году он снизился на 23%, и особенно сильно пострадали программы в сфере глобального здравоохранения и борьбы с ВИЧ, на которые приходилась значительная доля этих средств. Так, зависимость многих африканских стран от этих средств превышала 90%.
Производство медикаментов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Российская компания "Промомед" готовит прорыв в борьбе с ВИЧ
8 декабря 2025, 13:22
В UNAIDS указали, что в 2025 году число новых случаев ВИЧ-инфекции выросло в трех регионах и 21 стране, включая регион Восточной Европы и Центральную Азию.
В 2025 году около 9 миллионов из 41 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не получали лечения, а почти половина всех детей, живущих с ВИЧ, не имели доступа к антиретровирусной терапии.
Забор крови - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Украинские беженцы резко ухудшили ситуацию с ВИЧ в Польше
8 мая, 02:56
 
В миреВосточная ЕвропаЦентральная АзияЮНЭЙДСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала