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Вэнс рассказал о жесткой стычке с Грэмом* по поводу финансирования Украины - РИА Новости, 28.07.2026
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19:14 28.07.2026
Вэнс рассказал о жесткой стычке с Грэмом* по поводу финансирования Украины

Вэнс рассказал о напряженом споре с Грэмом по поводу финансирования Украины

© AP Photo / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о напряженном споре с сенатором Линдси Грэмом* по поводу законопроекта о финансировании Украины.
  • Линдси Грэм* был жестким сторонником помощи Украине и последовательно выступал за ее поддержку в сенате.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о жесткой стычке с сенатором Линдси Грэмом* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) по поводу финансирования конфликта на Украине.
"У нас был напряженный спор на сенатском ланче по поводу законопроекта о финансировании Украины", - заявил Вэнс, выступая у гроба умершего сенатора.
У гроба Грэма* Вэнс также напомнил, что Грэм* был жестким сторонником помощи Украине и последовательно выступал за ее поддержку в сенате.
Линдси Грэм* последовательно голосовал за крупные пакеты военной помощи Украине, включая примерно 61 миллиард долларов в 2024 году, и неоднократно называл эту помощь "лучшими потраченными деньгами" США. До последних дней также он продвигал жесткие санкции против России.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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