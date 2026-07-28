Вэнс рассказал о жесткой стычке с Грэмом* по поводу финансирования Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о напряженном споре с сенатором Линдси Грэмом* по поводу законопроекта о финансировании Украины.

Линдси Грэм* был жестким сторонником помощи Украине и последовательно выступал за ее поддержку в сенате.

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о жесткой стычке с сенатором Линдси Грэмом* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) по поводу финансирования конфликта на Украине.

"У нас был напряженный спор на сенатском ланче по поводу законопроекта о финансировании Украины", - заявил Вэнс, выступая у гроба умершего сенатора.

У гроба Грэма* Вэнс также напомнил, что Грэм* был жестким сторонником помощи Украине и последовательно выступал за ее поддержку в сенате.

Линдси Грэм* последовательно голосовал за крупные пакеты военной помощи Украине, включая примерно 61 миллиард долларов в 2024 году, и неоднократно называл эту помощь "лучшими потраченными деньгами" США . До последних дней также он продвигал жесткие санкции против России.