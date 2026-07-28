Названа возможная причина взрыва в торговом центре на Кюсю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1.
- Утечка газа могла стать причиной взрыва в торговом центре после землетрясения.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Утечка газа могла стать причиной взрыва в торговом центре в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю после землетрясения магнитудой 7,1, передает агентство Киодо со ссылкой на правительственный источник.
"Взрыв в торговом центре после землетрясения магнитудой 7,1, предположительно, был вызван утечкой газа", - говорится в публикации.