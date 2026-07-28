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Названа возможная причина взрыва в торговом центре на Кюсю - РИА Новости, 28.07.2026
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17:52 28.07.2026
Названа возможная причина взрыва в торговом центре на Кюсю

Причиной взрыва в торговом центре на Кюсю могла стать утечка газа

© REUTERS / KYODOТорговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото
Торговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / KYODO
Торговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1.
  • Утечка газа могла стать причиной взрыва в торговом центре после землетрясения.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Утечка газа могла стать причиной взрыва в торговом центре в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю после землетрясения магнитудой 7,1, передает агентство Киодо со ссылкой на правительственный источник.
Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 10 километров. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1.
"Взрыв в торговом центре после землетрясения магнитудой 7,1, предположительно, был вызван утечкой газа", - говорится в публикации.
Торговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото. 28 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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В миреКумамото (префектура)Япония
 
 
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