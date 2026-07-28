Мужчина поднимается по трапу самолета в Екатеринбурге

Мужчина поднимается по трапу самолета в Екатеринбурге

© Соцсети Мужчина поднимается по трапу самолета в Екатеринбурге

На Урале выясняют, почему инвалид ползком поднимался по трапу самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ Уральская транспортная прокуратура выясняет причины, по которым пассажиру-инвалиду не было предоставлено обязательное сопровождение при посадке на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии».

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц аэропорта «Кольцово» и авиакомпании.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура выясняет причины, почему пассажир-инвалид поднимался ползком по трапу самолета в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Судя по обнародованному прессой видео, мужчина ползком поднимается по лестнице на борт, при этом стюардесса была удивлена и предложила ему помощь.

"Поводом для надзорных мероприятий послужила публикация СМИ, согласно которой 26 июля 21-летнему пассажиру с инвалидностью при посадке на воздушное судно, выполняющее рейс авиакомпанией " Уральские авиалинии " из Екатеринбурга в Москву, не было предоставлено обязательное сопровождение", – говорится в сообщении.