На Урале выясняют, почему инвалид ползком поднимался по трапу самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уральская транспортная прокуратура выясняет причины, по которым пассажиру-инвалиду не было предоставлено обязательное сопровождение при посадке на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии».
- По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц аэропорта «Кольцово» и авиакомпании.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура выясняет причины, почему пассажир-инвалид поднимался ползком по трапу самолета в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба надзорного органа.
Судя по обнародованному прессой видео, мужчина ползком поднимается по лестнице на борт, при этом стюардесса была удивлена и предложила ему помощь.
"Поводом для надзорных мероприятий послужила публикация СМИ, согласно которой 26 июля 21-летнему пассажиру с инвалидностью при посадке на воздушное судно, выполняющее рейс авиакомпанией "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Москву, не было предоставлено обязательное сопровождение", – говорится в сообщении.
Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц как аэропорта "Кольцово", так и авиакомпании.
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