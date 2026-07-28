Рейтинг@Mail.ru
Финансовый университет отреагировал на ситуацию с выпускником с 310 баллами - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 28.07.2026 (обновлено: 23:09 28.07.2026)
Финансовый университет отреагировал на ситуацию с выпускником с 310 баллами

Финансовый университет отреагировал на ситуацию с выпускником с 310 баллами ЕГЭ

CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped imageЗдание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped image
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финансовый университет предоставит грант, полностью покрывающий стоимость обучения в бакалавриате, абитуриентам, набравшим более 300 баллов, но не поступившим в рамках контрольных цифр приема.
  • Абитуриентам, получившим грант, в случае если они иногородние, будет предоставлено общежитие.
  • В этом году количество заявлений от победителей олимпиад в Финансовый университет выше показателя прошлого года на 35 %.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Финансовый университет предоставит грант, полностью покрывающий стоимость обучения в бакалавриате, абитуриентам, которые набрали более 300 баллов, но не поступили в рамках контрольных цифр приема, сказал РИА Новости ректор вуза Станислав Прокофьев.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором один из абитуриентов Финансового университета рассказал, что выпускник, набравший суммарно 310 баллов, находится на 93 месте в конкурсных списках и может не пройти на бюджет.
"Приказы о зачислении будут опубликованы позднее, и конкурсная ситуация может измениться к этому времени. Однако в Финансовом университете есть система грантов для таких талантливых ребят, набравших в сумме более 300 баллов. В случае, если они не поступят в рамках контрольных цифр приема, им будет предоставлен грант на выбранную образовательную программу, полностью покрывающий стоимость обучения в бакалавриате", - сказал Прокофьев.
Ректор отметил, что в случае, если абитуриент иногородний, ему будет предоставлено общежитие.
"В этом году количество поданных в Финансовый университет заявлений от победителей олимпиад выше аналогичного показателя прошлого года на 35%. Это говорит о доверии к качеству нашего образования, востребованности наших выпускников на рынке труда и высокой академической репутации вуза с более чем вековой историей", - отметил ректор.
Ранее в Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября.
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В Минобрнауки назвали даты окончания приема заявлений в вузы
22 июля, 00:19
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала