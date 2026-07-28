Финансовый университет отреагировал на ситуацию с выпускником с 310 баллами

Краткий пересказ от РИА ИИ Финансовый университет предоставит грант, полностью покрывающий стоимость обучения в бакалавриате, абитуриентам, набравшим более 300 баллов, но не поступившим в рамках контрольных цифр приема.

Абитуриентам, получившим грант, в случае если они иногородние, будет предоставлено общежитие.

В этом году количество заявлений от победителей олимпиад в Финансовый университет выше показателя прошлого года на 35 %.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Финансовый университет предоставит грант, полностью покрывающий стоимость обучения в бакалавриате, абитуриентам, которые набрали более 300 баллов, но не поступили в рамках контрольных цифр приема, сказал РИА Новости ректор вуза Станислав Прокофьев.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором один из абитуриентов Финансового университета рассказал, что выпускник, набравший суммарно 310 баллов, находится на 93 месте в конкурсных списках и может не пройти на бюджет.

"Приказы о зачислении будут опубликованы позднее, и конкурсная ситуация может измениться к этому времени. Однако в Финансовом университете есть система грантов для таких талантливых ребят, набравших в сумме более 300 баллов. В случае, если они не поступят в рамках контрольных цифр приема, им будет предоставлен грант на выбранную образовательную программу, полностью покрывающий стоимость обучения в бакалавриате", - сказал Прокофьев.

Ректор отметил, что в случае, если абитуриент иногородний, ему будет предоставлено общежитие.

"В этом году количество поданных в Финансовый университет заявлений от победителей олимпиад выше аналогичного показателя прошлого года на 35%. Это говорит о доверии к качеству нашего образования, востребованности наших выпускников на рынке труда и высокой академической репутации вуза с более чем вековой историей", - отметил ректор.