Жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев

КАЛИНИНГРАД, 28 июл – РИА Новости. Жительница Калининграда прописала в "резиновой квартире" 40 иностранцев, за фиктивную постановку на учет возбуждено 26 уголовных дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

При этом проверка показала, что иностранцы фактически никогда не проживали и даже не появлялись по заявленному адресу.