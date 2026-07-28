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Жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев - РИА Новости, 28.07.2026
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11:44 28.07.2026
Жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев

УМВД: жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Калининграда прописала в своей квартире 40 иностранцев.
  • Проверка показала, что иностранцы фактически никогда не проживали по заявленному адресу.
  • В отношении подозреваемой возбуждено 26 уголовных дел по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
КАЛИНИНГРАД, 28 июл – РИА Новости. Жительница Калининграда прописала в "резиновой квартире" 40 иностранцев, за фиктивную постановку на учет возбуждено 26 уголовных дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"По предварительным данным, 76-летняя жительница Калининграда поставила на учет по месту пребывания в своей квартире 40 иностранных граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении регионального УМВД на платформе "Макс".
При этом проверка показала, что иностранцы фактически никогда не проживали и даже не появлялись по заявленному адресу.
"Дознавателем в отношении подозреваемой возбуждено 26 уголовных дел по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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