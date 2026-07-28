Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что у Украины дефицит людского ресурса.
- Он назвал ложью утверждения врага о скорой мобилизации в России, который сам, по его словам, испытывает дефицит людского ресурса.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. У противника России дефицит людского ресурса, там некому воевать, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.
"Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса - воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы", - заявил он.