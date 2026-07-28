Рейтинг@Mail.ru
Украине некем воевать, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 28.07.2026 (обновлено: 22:15 28.07.2026)
Украине некем воевать, заявил Медведев

Медведев: Украине некем воевать

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что у Украины дефицит людского ресурса.
  • Он назвал ложью утверждения врага о скорой мобилизации в России, который сам, по его словам, испытывает дефицит людского ресурса.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. У противника России дефицит людского ресурса, там некому воевать, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.
"Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса - воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы", - заявил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Медведев назвал россиян, заключивших контракты с ВС России, патриотами
Вчера, 22:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала