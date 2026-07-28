Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе было совершено покушение на старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслава Сазонова.
- Сазонов тщательно скрывал свои персональные данные, но это не помешало злоумышленникам установить его местонахождение.
- Неизвестные заложили взрывное устройство под автомобиль Сазонова немецкой марки.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования Военно-морских сил Украины Вячеслав Сазонов, переживший покушение в Одессе, тщательно скрывал свои персональные данные, однако это не помешало неизвестным установить его местонахождение и заложить взрывное устройство под автомобиль, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, утром во вторник в Одессе было совершено покушение на старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслава Сазонова. Об этом также сообщали местные СМИ.
"Любопытно, что украинский "офицер" тщательно следил за информационной безопасностью: зачастую указывал свои ложные персональные данные, в том числе дату рождения и адрес регистрации. Однако это не помешало неизвестным выследить его и заложить взрывное устройство по элитный автомобиль известной немецкой марки", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по имеющимся данным, за последние несколько лет Сазонов сменил прежний китайский внедорожник на автомобиль немецкого производства, который был ранее ввезен из США после ДТП.