Силовики: переживший покушение офицер ВМС Украины скрывал свои данные

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования Военно-морских сил Украины Вячеслав Сазонов, переживший покушение в Одессе, тщательно скрывал свои персональные данные, однако это не помешало неизвестным установить его местонахождение и заложить взрывное устройство под автомобиль, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Любопытно, что украинский "офицер" тщательно следил за информационной безопасностью: зачастую указывал свои ложные персональные данные, в том числе дату рождения и адрес регистрации. Однако это не помешало неизвестным выследить его и заложить взрывное устройство по элитный автомобиль известной немецкой марки", - рассказал собеседник агентства.