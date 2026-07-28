Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя инцидент в Днепропетровске, заявила, что действия сотрудников ТЦК переходят все границы.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Действия сотрудников ТЦК переходят все границы, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя инцидент в Днепропетровске, в котором пострадали три женщины.
"Принудительная мобилизация на Украине превратилась в отвратительные нарушения прав человека и средневековую жестокость. Они обращаются с гражданами как с добычей", — написала она в соцсети X.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, еще одной брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали ногу.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители украинских военкоматов увозят задержанных в микроавтобусах, нередко избивая их. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами уклоняются от обязанности: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.