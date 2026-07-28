Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что без военной поддержки западных стран Украина исчезнет.
- Рим уже передал помощь Украине в рамках 13 пакетов и итальянская позиция по этому вопросу останется неизменной.
РИМ, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что без военной поддержки западных стран Украина исчезнет.
Министр напомнил, что Рим уже передал помощь Украине в рамках 13-ти пакетов, отметив, что итальянская позиция по этому вопросу останется неизменной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.