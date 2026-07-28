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Украина исчезнет без военной помощи Запада, считает министр обороны Италии - РИА Новости, 28.07.2026
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15:39 28.07.2026
Украина исчезнет без военной помощи Запада, считает министр обороны Италии

Глава Минобороны Италии Крозетто: без военной поддержки Запада Украина исчезнет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что без военной поддержки западных стран Украина исчезнет.
  • Рим уже передал помощь Украине в рамках 13 пакетов и итальянская позиция по этому вопросу останется неизменной.
РИМ, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что без военной поддержки западных стран Украина исчезнет.
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"Если мы перестанем помогать Украине, то она исчезнет", - заявил во вторник Крозетто на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и по обороне. Он сравнил помощь Киву с лекарством для больного.
Министр напомнил, что Рим уже передал помощь Украине в рамках 13-ти пакетов, отметив, что итальянская позиция по этому вопросу останется неизменной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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