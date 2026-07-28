Краткий пересказ от РИА ИИ В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, он обвинил в причастности к покушению на него украинскую разведку.

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых — сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров считает, что задержание исполнителей теракта, офицеров ГУР, говорит о том, что вся операция была постановкой, направленной на подрыв имиджа Кирилла Буданова.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский через покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако подставил Кирилла Буданова*, втянув в теракт офицеров Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, чтобы запятнать репутацию последнего как потенциального кандидата в руководители страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев . Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку. Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом в начале июля. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Оба подозреваемых отправлены под стражу.

"Подсвечены исполнители теракта, офицеры ГУР... Которые все равно все связаны с Кириллом Будановым*, это его бывшие подчиненные... Участие его подчиненных в теракте на территории Европы - это серьезный удар по его имиджу в глазах европейцев" - сказал Прозоров.

По словам экс-подполковника, задержание исполнителей теракта, офицеров ГУР, сотрудниками СБУ во главе с Александром Покладом, который является правой рукой Зеленского, говорит о том, что вся операция - постановка. "(Покушением - ред.) Зеленский... сильно ударил по имиджу Буданова*", - добавил Прозоров.