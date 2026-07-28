Украинский военный чиновник попался на взятке в 2,2 миллиона долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о предъявлении обвинения чиновнику ВСУ.
- Чиновник предложил застройщику обеспечить строительство многоэтажки на территории военного городка во Львове за взятку в размере 2,2 миллиона долларов.
- Обвинения предъявлены трем подозреваемым — чиновнику ВСУ, застройщику и соучастникам.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что предъявило обвинение чиновнику ВСУ, который за взятку в размере 2,2 миллиона долларов предложил застройщику обеспечить строительство многоэтажки на территории военного городка во Львове.
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"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили чиновника вооруженных сил Украины на получении неправомерной выгоды от застройщика. В марте 2021 года подозреваемый, занимая должность начальника одного из территориальных управлений военной службы правопорядка ВСУ и одновременно командира военного городка во Львове, предложил застройщику обеспечить возведение многоквартирного жилого дома на территории этого городка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
Обвинения предъявлены трем подозреваемым – чиновнику ВСУ, застройщику и соучастникам. Их имена не называются. Досудебное расследование продолжается.