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Украинский военный чиновник попался на взятке в 2,2 миллиона долларов - РИА Новости, 28.07.2026
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15:26 28.07.2026
Украинский военный чиновник попался на взятке в 2,2 миллиона долларов

НАБУ предъявило обвинение военному чиновнику за взятку в 2,2 миллиона долларов

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о предъявлении обвинения чиновнику ВСУ.
  • Чиновник предложил застройщику обеспечить строительство многоэтажки на территории военного городка во Львове за взятку в размере 2,2 миллиона долларов.
  • Обвинения предъявлены трем подозреваемым — чиновнику ВСУ, застройщику и соучастникам.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что предъявило обвинение чиновнику ВСУ, который за взятку в размере 2,2 миллиона долларов предложил застройщику обеспечить строительство многоэтажки на территории военного городка во Львове.
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"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили чиновника вооруженных сил Украины на получении неправомерной выгоды от застройщика. В марте 2021 года подозреваемый, занимая должность начальника одного из территориальных управлений военной службы правопорядка ВСУ и одновременно командира военного городка во Львове, предложил застройщику обеспечить возведение многоквартирного жилого дома на территории этого городка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.

Чиновник, как отмечает НАБУ, свои "услуги" оценил в 2,2 миллиона долларов. Часть средств он планировал передать членам кабинета министров Украины за согласование договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему военной частью.
Обвинения предъявлены трем подозреваемым – чиновнику ВСУ, застройщику и соучастникам. Их имена не называются. Досудебное расследование продолжается.
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