Украинский военный чиновник попался на взятке в 2,2 миллиона долларов

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"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили чиновника вооруженных сил Украины на получении неправомерной выгоды от застройщика. В марте 2021 года подозреваемый, занимая должность начальника одного из территориальных управлений военной службы правопорядка ВСУ и одновременно командира военного городка во Львове, предложил застройщику обеспечить возведение многоквартирного жилого дома на территории этого городка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.