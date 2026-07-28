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Сторонники Федорова планируют провести марш в Киеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2026
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14:13 28.07.2026
Сторонники Федорова планируют провести марш в Киеве, сообщили СМИ

Сторонники Федорова в Киеве пройдут маршем 31 июля

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники экс-главы минобороны Украины Федорова, которые уже две недели протестуют в разных городах, 31 июля собирались пройти маршем в Киеве.
  • Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.
  • Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сторонники экс-главы минобороны Украины Михаила Федорова, которые уже две недели протестуют в разных городах, вечером 31 июля собираются пройти маршем в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сторонники Федорова, которые уже две недели протестуют в разных городах, в эту пятницу вечером собираются пройти маршем в Киеве от парка Шевченко до площади Франко, что около ОП (офис Зеленского – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.
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