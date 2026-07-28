Сторонники Федорова планируют провести марш в Киеве, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сторонники экс-главы минобороны Украины Федорова, которые уже две недели протестуют в разных городах, 31 июля собирались пройти маршем в Киеве.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.

Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сторонники экс-главы минобороны Украины Михаила Федорова, которые уже две недели протестуют в разных городах, вечером 31 июля собираются пройти маршем в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Сторонники Федорова , которые уже две недели протестуют в разных городах, в эту пятницу вечером собираются пройти маршем в Киеве от парка Шевченко до площади Франко, что около ОП (офис Зеленского – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.