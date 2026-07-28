Рейтинг@Mail.ru
На Украине почти 230 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 28.07.2026
На Украине почти 230 населенных пунктов остались без света

На Украине почти 230 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за неблагоприятных погодных условий на севере и западе Украины обесточены 228 населенных пунктов.
  • Без света остались населенные пункты в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской и Полтавской областях.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 230 населенных пунктов остались без света на севере и западе Украины из-за непогоды, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Из-за неблагоприятных погодных условий (грозы, град, порывы ветра) утром полностью или частично обесточены 228 населенных пунктов в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской и Полтавской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.
Работа ПВО в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
"В течение пары дней". На Украине забили тревогу из-за ЧП в Киеве
27 июля, 18:07
 
В миреУкраинаУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала