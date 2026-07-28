На Украине почти 230 населенных пунктов остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за неблагоприятных погодных условий на севере и западе Украины обесточены 228 населенных пунктов.
- Без света остались населенные пункты в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской и Полтавской областях.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 230 населенных пунктов остались без света на севере и западе Украины из-за непогоды, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Из-за неблагоприятных погодных условий (грозы, град, порывы ветра) утром полностью или частично обесточены 228 населенных пунктов в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской и Полтавской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.